'VRATIO SE STARI TIN' Počinje Europsko prvenstvo u gimnastici, Tin Srbić je spreman: 'Dovoljno sam dobar i dovoljno vrijedim'

Šesteročlana hrvatska muška gimnastička reprezentacija spremna je za nastup u kvalifikacijama Europskog prvenstva u Antalyji u utorak.Na nedjeljnom podij treningu oduševili su Tin Srbić na preči i Aurel Benović na parteru, a iz hrvatskog tima na ovom EP u lov na finale u utorak će jaki trojac na konju s hvataljkama Filip Ude, Mateo Žugec i Jakov Vlahek, Marko Jovičić na parteru te Benović i na preskoku. Hrvatska je od osnutka države do danas upisala 33 muška europska finala i pritom osvojila devet medalja - zlato (Možnik), sedam srebrnih medalja (dvije Ude, dvije Srbić, jednu Seligman, jednu Možnik, jednu Benović) i jednu broncu (Seligman). "Jako dobro sam odradio podij trening. Imaš samo 12 minuta da isprobaš spravu što je možda dva, tri penjanja na spravu. Ja sam već u drugom penjanju išao svoju težu vježbu, start 5.9 i odradio jako dobro. Suci i svi ostali su rekli da je to bilo za finale, ali ja ću ipak u kvalifikacijama ići start 5.5, bez elementa Kolman. Znam i vjerujem da sam dovoljno dobar i da je to dosta za finale. Ne osjećam se najbolje, malo sam prehlađen, a na spravi sam izgledao kao da se osjećam najbolje, što je najbitnije. Spreman sam za borbu za finale. S obzirom koliko sam uložio truda i rada nakon olimpijskog srebra da uhvatim ovaj novi ciklus i nova pravila, borio sam se sa svim i svačim, bez obzira na to vjerujem da sam dovoljno dobar da uhvatim jednom to europsko zlato. To kreće ovdje s Antalyjom pa ćemo vidjeti do kraja karijere hoće li biti i koliko će ih biti. Dovoljno sam dobar i dovoljno vrijedim. Mislim da se vratio stari Tin", poručio je Tin Srbić, bivši dvostruki viceprvak Europe na preči (2019. i 2020.). Hrvatsku je ždrijeb stavio u posljednju, treću kvalifikacijsku skupinu, od 17 sati po hrvatskom vremenu. Više pogledajte u videu.