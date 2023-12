VRIJEME GLADNIH I MLADIH LAVOVA Tariel Abbasov: 'Pišem svoju povijest, želim da me ljudi pamte. Nitko mi nije davao šansu, a postao sam najbolji'

Tariel Abbasov (27) neporažena je FNC zvijezda. Ima MMA skor 8-0, FNC 2-0, a u subotu će nastupiti u co main eventu na FNC 14 priredbi u Zetri (Voyo prenosi priredbu od 19.00) protiv opasnog Brazilca Ronyja Jasona. Najbolji je u Europi i svijetu u combat sambu, borilačkoj disciplini u kojoj je slavni Fedor Emelianenko četiri puta bio svjetski prvak. 'Azerski lav' ispričao nam je svoju priču. "Nemam idola. Imam svoju ludu priču. Inspiraciju crpim od brojnih sportaša diljem svijeta, ne samo u borilačkim sportovima. Pišem svoju povijest i želim biti nezaboravan, da me ljudi pamte. Borit se u najnevjerojatnijim mečevima i uspjeti. Počeo sam trenirati sa 17. Nitko mi nije davao šansu, a postao sam prvak u combat sambu u svojoj zemlji, po službenoj verziji. Nadahnjuje me to što sam počeo trenirati malo kasno. Postao sam vrlo tehnički potkovan. Učio sam i učim od puno ljudi. Želim biti primjer, a ne želim uzimati druge borce za primjer", objasnio je Tariel Abbasov. Pogledajte što nam je sve ispričao.