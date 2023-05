INCIDENT U SAD-U VIDEO Koji šok, srce mu je skoro stalo: Otvorio kontejner, a iz njega iskočio - medo!

James Marsh, ravnatelj škole u Zapadnoj Virginiji za Praznik rada je vjerojatno doživio najveći šok u životu kada je otvarajući kontejner za smeće ugledao velikog crnog medvjeda. No jednako kako se on uplašio medvjeda, tako se i životinja uplašila njega te pobjegla u smjeru šume. Jedna je zaposlenica u trenutku susreta pokušala izaći iz zgrade, no kada je ugledala medu, samo je zatvorila vrata i ostala u školi