30 godina bez legende Aco Petrović za Direkt o Draženu, uspomenama i ostavštini: 'Svjesni smo koliko je toga u kratkom životu napravio'

Više je vremena prošlo od Draženove smrti do danas, nego od njegova rođenja do te tragične nesreće. O Draženu Petroviću nitko nije pozvaniji pričati od njegova starijeg brata. O kojem je Dražen rekao: ''Da je Aco igrao nogomet, i ja bih. Da je vaterpolo, ja bih isto". O tome kako se radom može preskočiti sve prepreke i doći do vrha, o tome kako je Draženov prerani odlazak trajno poremetio hrvatsku košarku, ali i o Nikoli Jokiću, jednom od najboljih igrača danas - Aco je razgovarao s našim Petrom Panjkotom.