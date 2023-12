SLIČNO JE I KOD NAS Amerikanci ćelavog predsjednika nisu imali 70 godina, a ni Britanci premijera. Je li i frizura populizam?

Populizam? Sve je u frizuri - rekao je nekidan jedan bivši britanski ministar torijevac, i pokrenuo zanimljivu raspravu o ključnoj ulozi frizure kod desnih populista. I stvarno - od Donalda Trumpa do Borisa Johnsona, od nizozemskog Geerta WIldersa do argentinskog El Loca - prvo što pomislite je: 'Bože što taj čovjek ima na glavi!' Ali to se zove stvaranje brenda i prepoznatljivog karaktera. A ako mislite da frizura nema nikakve veze: razmislite ponovno...