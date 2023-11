O 1. EPIZODI Andrija Jarak o 'Dosjeu Jarak': 'Gledatelje će privući hrabrost naših sugovornika. Rijetki su pristali govoriti bez zadrške'

'15 godina nakon ne znamo tko je naručio i platio to ubojstvo i zato što upozoravamo na to tko je napravio propuste. Tko je obavještajnoj zajednici okrenuo glavu? Tko je u tadašnjem vrhu države okrenuo glavu jer nemoguće je da pet međunarodnih kriminalaca luta Zagrebom tri mjeseca prati Pukanića, pokuša atentat na njega, a da to nitko nije znao', rekao je Jarak