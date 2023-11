'DOSJE JARAK' Anka Pukanić: 'Kako se može u ovoj zemlji dogoditi da ubiju čovjeka kao psa, da drugi čovjek, koji se slučajno tamo našao, pogine s njim?'

U prvoj epizodi 'Dosjea Jarak' pred RTL-ove kamere stala je sestra Ive Pukanića. "Kako se može u ovoj zemlji dogoditi da ubiju čovjeka kao psa, da drugi čovjek, koji se slučajno tamo našao, pogine s njim? Da se zna da je tako moglo poginuti 20 ljudi, a da se prijeđe preko toga da Republika Hrvatska kaže to je bila duhanska mafija? Tko je to dokazao, čime? Zato što se pisalo o duhanskoj mafiji, jer je imala puno štete? Bilo ih je puno koji su imali štete i u Republici Hrvatskoj koji su krali, koji su po podrumima i bankama imali svega i svašta. Njih nitko nije pitao, a mislim da su imali puno veću štetu nego duhanska mafija. On je sigurno puno ljudi razljutio, ne samo Srba i Crnogoraca, nego i puno ljudi u Hrvatskoj jer je pisao o onome što su drugi htjeli zataškati i o čemu se šutjelo", pita se Anka Pukanić.