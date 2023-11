'DOSJE JARAK' Anka Pukanić na grobu svoga brata: 'Andrija radi priču o tebi jer su svi zaboravili što je bilo'

Gubitak brata je za Anku Pukanić bio jednako težak. "On je moj mali braco kojeg sam vozila u kolicima. On je bio braco kojeg smo svi obožavali", prepričala je. U prvoj epizodi posjetila je i posljednje počivalište Ive Pukanića. "Možda gore sada gledaš kako ti ja tu sjedim pod nogicama. Andrija radi priču o tebi jer su kao svi zaboravili što je bilo", emotivno mu je poručila. Na grob svoga brata dolazi svaki vikend. Zna se dogoditi da dođe i kroz tjedan kad joj je posebno teško. "Pa budem ljuta na njega. Mogao je slikati cure doživotno, bio bi sad šarmantan 60 i nešto godišnji gospodin, još bi uvijek mogao slikati cure, malo bi rekli: 'Malo je perverzan, slika mlade cure, a već je star'. To bi ga baš bilo briga. Bio bi jako bogat i bio bi živ", priznala je.