PODIGNUTA OPTUŽNICA Barbariću prijeti i do 5 godina zatvora, ali uhićenja nema. Doznajemo: Spis optužnice 'težak' oko 400 stranica

Podignuta je optužnica protiv predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića zbog bespravne gradnje na Hvaru. Državno odvjetništvo u Splitu tereti ga da je u uvali Sinjava, u zaštićenom obalnom području mora, bez dozvole izgradio stambenu zgradu na kat, građevinu sa dvostrešnim krovom, bazen sa strojarnicom i cisternu za vodu. A tijekom dana je Upravni sud u Splitu odbio Barbarićevu žalbu na odluku Državnog inspektorata o rušenju njegove bespravno izgrađene vile. Kako nije platio tri novčane kazne od oko 29 tisuća eura Državni inspektorat podnosi zahtjev za pokretanje ovršnog postupka, a ako u roku od osam dana ne počne s rušenjem vile, država će to sama napraviti i to prije Božića. Nakon ove odluke - stiglo je i priopćenje šefa HEP-a. "Poštovat ću odluku Suda i srušiti objekt o svom trošku te podmiriti sve druge uz to vezane troškove. Kako sam već više puta istaknuo, u čitavom ovom slučaju i postupku, niti hrvatski građani, porezni obveznici, niti državni ili općinski proračun, nisu snosili niti će snositi nikakvu štetu", poručio je. RTL-ov reporter Mario Jurič doznao je kolika kazna prijeti šefu HEP-a te prijeti li mu privođenje.