'INSTITUCIJE RADE POSAO' Beroš nakon rezultata analize: 'Nema razloga ni panici ni širenju straha. Nije dobro nasjedati na lažne poruke'

Nakon što su rezultati analize pokazali da je u piću koje je popio mladić u Rijeci bila lužnata otopina, ministar zdravstva Vili Beroš je poručio: "U ovom trenutku nema razloga ni panici ni daljem širenju straha. To govorim sada kad smo zaprimili nalaz provedenih vještačenja u centru Ivan Vučetić. Hrvatske institucije od prvog dana rade svoj posao, prate i nadziru situaciju te transparentno o tome izvještavaju javnost. To ćemo činiti u budućnosti. Nije dobro nasjedati i poklanjati lažnim porukama jer to doprinosi širenju panike i straha. Zasad se čini da se radi samo o jednom dokazanom slučaju kemijske ozljede probavnog trakta i to uzrokovane određenom lužnatom tekućinom".