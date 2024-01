'Upoznaj svoju zemlju' Besplatno razgledavanje s turističkim vodičem u 50 gradova: 'Ma ovo je prelijepo, baš me dirnulo!'

Besplatno u razgledavanje s turističkim vodičem u čak 50 hrvatskih gradova i općina, a projekt je to Zajednice turističkih vodiča 'Poznaj svoju zemlju' uoči Dana međunarodnog priznanja Hrvatske. U Zaprešiću najveća atrakcija su Novi Dvori. Turisti su doznali sve o vlasnicima, od Zrinskih do bana Josipa Jelačića. Zavirili su i u obnovljenu vršilnicu, u kojoj se nekad vršilo žito. Dalje se nastavilo prema muzeju i aleji, koja vodi do samog dvorca. 'Živim u Zagrebu, inače sam u Zaprešiću bio. Uvijek sam volio ovdje dolaziti dok je još sve bilo i zapušteno, ali stvarno, danas sam saznao neke stvari za koje još nikad nisam čuo', rekao je posjetitelj Igor. 'Sve ono što radimo kroz naše ture mora imati tri elementa, storytelling, interpretacija baštine i treća stavka - upravljanje doživljajima i emocijama. Upravo su te emocije ono što želimo da ljudi ponesu iz Zaprešića', poručuje Toni Ganjto, direktor Turističke zajednice grada Zaprešića. Prilog reportera Matije Mlinarića.