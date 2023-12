'EKSPLODIRAO JE JAKUŠEVEC' Bivši Bandićev pročelnik pustio navodnu snimku radnika s Jakuševca: 'U zadnji čas sam izašao'

Dugogodišnji suradnik pokojnog gradonačelnika Milana Bandića i nekadašnji pročelnik Ivica Lovrić iz Kluba nezavisnih zastupnika pred novinarima je pustio snimku na kojoj, prema njegovim tvrdnjama, jedan djelatnik opisuje što se jutros događalo na Jakuševcu tijekom odrona. "Eksplodirao je Jakuševec, ja sam bio na kompostani. Kad je to počelo gorjeti… Slavim drugi rođendan, stari. U zadnji čas sam izašao van. Čovjek je naš bez ruke ostao, odnijelo ju je skroz do nasipa na glavni cestu. Užas", čuje se na snimci koju je s mobitela pustio Lovrić tijekom izjave za medije. Izrazio je suosjećanje djelatnicima koji su u trenutku odrona bili na Jakuševcu. "Kada neodgovorni diletanti dođu u poziciju da upravljaju gradom, onda to završava tragično", poručio je Lovrić. Dodao je da su iz oporbe upozoravali na Tomaševića i da će se dogoditi neka tragedija s obzirom na to da način na koji upravlja gradom i gospodari gradskim resursima.