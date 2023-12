Ana Mlinarić uživo iz Atene 'Boysi su danas davali svaki i po sat vremena iskaz. Odluka o ukidanju zatvora neće biti tako brzo'

Naša reporterka Ana Mlinarić javila se uživo iz Atene gdje prati slučaj zatvorenih BBB-ovaca. Navodi da odvjetnici smatraju da odluka o eventualnom puštanju Bojsova ovaj tjedan neće biti donesena. Za svih 102 uhićenih podneseni su zahtjevi za ukidanjem istražnog zatvora, no o svakom će se odlučivati pojedinačno, i to neće biti obavljeno tako brzo, zasigurno ne ovoga tjedna. Neki spekuliraju da bi to moglo biti oko Božića, ali grčki odvjetnik, koji brani većinu Hrvata, nije želio ulaziti u procjene koliko bi to moglo trajati. Više pogledajte u videu