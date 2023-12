ekstremno smanjenje Čeka se i čeka, na neke pretrage i preko godinu dana. Beroš sad najavio: 'Ubuduće najduže čekanje 9 mjeseci'

U Klinici za tumore onkološki pacijenti više ne moraju dugo čekati na operaciju, a u KBC-u Sestre milosrdnice sve pretrage obavljaju se za najviše 270 dana. U drugim bolnicama čeka se i znatno dulje pa primjere tih zagrebačkih bolnica ministar Beroš želi i u svim ostalima i to do kraja godine. Plan Ministarstva je da do kraja godine nijedna lista čekanja ne bude dulja od 270 dana, odnosno devet mjeseci. To je uvjet i za povlačenje novca iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. "Ja se osobno kao ministar osjećam kriv za svakog našeg građanina koji predugo čeka na nekakvu pretragu. Procedura na koju se čeka preko 270 dana je bilo preko 300, danas smo taj broj ekstremno smanjili, a do kraja godine ćemo, vjerujem, anulirati“, rekao je ministar Vili Beroš.