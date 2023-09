kolovoški minus Čelnik Turističke zajednice Trogir otkrio zašto su gosti ove godine kraće ljetovali te prognozirao hoće li ljeto iduće godine pojeftiniti

Reporterka RTL Danas Draga Eterović razgovarala je uživo s direktorom Turističke zajednice Trogir Marinom Pivetom o kolovoškom minusu, odnosno manjem broju turista. On kaže, u Trogiru su ipak zadovoljni jer u prvih osam mjeseci imaju tri posto više noćenja. Minus od dva posto tijekom kolovoza u odnosu na lani objašnjava činjenicom što gosti ne dolaze više samo u srcu sezone, nego i u predsezoni te u postsezoni. 'Ljetuje se kraće i to zato što je veći broj dostupnih destinacija pa gosti više putuju u različite destinacije', rekao je čelnik Turističke zajednice. Kaže da visoke cijene nisu utjecale na to što su gosti kraće boravili, ali da se na stranim tržištima vodila kampanja da je Hrvatska skupa. Otkrio je i njegove prognoze hoće li cijene iduće godine padati. Više pogledajte u videu.