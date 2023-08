JURICA BRNAS ZA RTL DANAS Dio Zagrepčana i dalje bez tople vode. Doznajemo zašto i do kada, a i tko će u toploj kupki uživati ranije od planiranog?

Stanovnici Novog Zagreba već 20 dana su bez tople vode. Trebali su je dobiti sutra, no morat će još malo pričekati. Zašto HEP nije uspio obaviti radove prema planovima i gdje će u metropoli ipak topla voda doći prije planiranog doznala je RTL-ova reporterka Marina Brcković koja je razgovarala s voditeljem Službe za eksploataciju HEP Toplinarstva, Juricom Brnasom. Otkrio je da su na dinamiku radova utjecala posljednja nevremena. Ističe da su se pokušali prilagoditi kako bi preduhitrili moguće poplave, ali nisu u potpunosti uspjeli te će novi rok zbog toga biti ovaj petak. "Došlo je do pomicanja roka na 11. kolovoza kad očekujemo da ćemo pustiti svim potrošačima na području Novog Zagreba toplinsku energiju", kazao je. Osim Novog Zagreba bez tople vode su i naselja uz ključnu magistralu na zapadu grada. To su Malešnica, Špansko i Gajnice koje su prema planovima bez tople vode trebala biti do 15. kolovoza. No, Brnjac najavljuje da bi stanovnici tih naselja toplu vodu mogli dobiti i ranije. "Trudimo se da radovi završe i ranije tako da očekujemo prije Velike Gospe, negdje u tijeku vikenda, a možda čak i ako bude sve išlo po planu u petak", poručio je.