TOPLA JESEN Do vikenda gotovo pa ljetno vrijeme: Grijat će nas iznadprosječne temperature, ujutro ipak moguća magla

Sve do vikenda, a u nekim krajevima i do kraja tjedna, vrijeme ostaje ovako ljetno - sunčano, iznad svih prosjeka toplo i stabilno pod utjecajem anticiklone. U takvoj vremenskoj situaciji česte su jutarnje magle u kopnenom dijelu, ali i nad morem gdje su također noći postale malo hladnije. Magla će se najduže zadržati uz rijeke, ali lokalno će je biti i na sjevernom Jadranu što je česta situacija i kada puše jugo. Nakon magle čeka nas još jedan sunčan čak i malo topliji dan nego jučer jer će puhati slab, u gorju umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura do 26 stupnjeva, a na istoku zemlje i do 27. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji bez promjena. Bit će vedro i toplo s temperaturom do najviše 28 stupnjeva dok je u moru između 21 i 24. Zapuhat će slabo do umjereno jugo. Na sjevernom dijelu mala do umjerena naoblaka. U gorju pretežno sunčano, a temperatura do najviše 24 stupnja.