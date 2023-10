film o košarkaškoj legendi Domagoj Nižić koji glumi Dražena: 'Mama je rekla da će me zvati na casting, rekao sam joj - ma nema šanse'

Nekako me prati Dražen cijeli život, zbog frizure, sporta i svega, osjećao sam da je to - to. Ne mogu to opisati. Prestrašio sam se jer je to ipak film o Draženu. Bio film dobar ili loš, sigurno će biti gledan, kazao nam je 25-godišnji glumac Domagoj Nižić