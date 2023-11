POTPUNO OPREMLJENI Država pripremila više od 100 stanova za one koji čekaju obnovu. Zavirili smo u njih: 'Jako sam zahvalna...'

Nakon zagrebačkog potresa u hostelu Arena i dalje je oko 150-ero građana, no do kraja mjeseca trebaju se iseliti. Za one koji imaju uvjete i podnesu zahtjev spremni su državni i gradski stanovi, a gdje su i kako izgledaju provjerila je Kristina Čirjak. Više pogledajte u prilogu