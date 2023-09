u novozagrebačkom vrtiću Ekskluzivno! Majka dječaka kojem je odgajateljica selotejp na usta sve ispričala za RTL Danas

Odgojiteljica u vrtiću djeci je na usta stavljala ljepljivu traku. Zvuči nevjerojatno, ali prosvjetna inspekcija potvrdila je da se to zaista dogodilo u vrtiću u Novom Zagrebu. No, odgojiteljica nije dobila otkaz, a o svemu ekskluzivno za RTL govori majka dječaka koji je bio njezina žrtva. "Ja ti se nje jako bojim, ako se ona vrati ne želim ići u vrtić, govorio mi je", ispričala je majka i dodala da je dijete imalo noćne more. Postoje i druge priče koje nisu dokazane, rekla je majka, ali to su roditeljima govorila njihova djeca, pa nije službeno dokazano.