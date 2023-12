BUTKOVIĆ U DANASU 'Filipovićev nasljednik do Božića? Moguće, ali to neću biti ja. Moji savjetnici? Ne bi im takvo što palo na pamet'

'Ima dosta ozbiljnih ljudi s kojima se već razgovori obavljaju. Ja? A pa to bi bilo previše. Ja imam dosta veliki sektor. Ujedno sam i potpredsjednik Vlade za gospodarstvo. Pa ne, to ne bi imalo smisla. Mislim da ipak ulazimo u izbornu godinu i sada mijenjati resor u ovom trenutku… Mislim da to ne bi bilo pametno, ali da ću pomoći i da ću biti ovaj kao i do sada u uskoj koordinaciji s ministrom gospodarstva. Hoću', poručio je Butković