jurica jurjević Godinama je čuvao ministre i premijere, a za Danas je prokomentirao prijetnje: 'Bezuk je sve promijenio'

Govori da su prije stizala pisma, a danas prijetnje stižu putem društvenih mreža. Promijenilo se, navodi, i to da su političari to ranije skrivali jer nisu htjeli koristiti prijetnje u korist politike, a ni to danas nije slučaj