NE RAZMIŠLJAM O TOME' Grlić Radman nakon maratonske rasprave: 'Hodam i odmaram'. Što će s milijunima od dividende? 'Pazite, to je život'

Hrvatski sabor je devet i pol sati raspravljao o prijedlogu oporbe da ministru Gordanu Grliću Radmanu iskaže nepovjerenje zbog greške u imovinskoj kartici, odnosno činjenice da u nju nije upisao više od 2 milijuna eura dobiti od dividende. Rasprava je ušla do dugo u noć, a vladajući su inicijativu odbili. Novinari su danas ministra pitali je li se odmorio nakon duge raprave. "Navikao sam, i kad sam išao u Ukrajinu vozili smo se vlakom cijelu noć. Kad sam bio u New Yorku isto smo imali vremenske razlike. Hodam i odmaram se", rekao je. Danas bi trebala biti objavljena njegova ispravljena imovinska kartica, no ministar ne otkriva koliko je novaca od dividendi tamo upisao. "Kartica je ažurirana i tamo ćete sve vidjeti. Ne bih komentirao prije nego što je Povjerenstvo stavi na svoje web stranice". I oko pitanja što je s tim novcem napravio, drži li ga na računu te hoće li ga negdje uložiti, ministar nije previše otkrivao. "Ne razmišljam o tome, to je život".