Čačić o plinskoj aferi: 'HEP je potpuno umočen, Plinacro je sve znao... Barbarić? On je nesposoban, u tome se svi slažu'

'Radi se na prvi pogled o potpuno očitom sukobu nad vladanjem nad energetskim sektorom s naglaskom na plinski dio. Ja to iskustvo jako doro imam i u javnosti sam rekao - na policiju sam odnio prijetnje koje sam svojevremeno dobio… I taj je bio dovoljno bezobrazan da to napiše. Piše: nagrađujemo prijatelje, a znamo se obračunati s neprijateljima. do te mjere je ta ekipa bahata, spremna prijetiti', rekao je Čačić