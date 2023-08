FILMOVI I SERIJE NA ČEKANJU Hollywood na koljenima zbog štrajka kakvog nije bilo desetljećima! Kad ćemo gledati nove nastavke filmova i serija?

"Show must go on", krilatica koja je u Hollywoodu nastala i pokretala ga više ne vrijedi. Jer šou je prestao. Prvo scenaristi, onda i glumci i dalje su u štrajku, a filmovi i serije s najpoznatijim glumcima na svijetu na čekanju. Novi nastavci Avatara i Peddingona imaju gotove scenarije ali od snimanja ništa. Gladijator 2 snima se izvan SAD-a ali i to je zaustavljeno. Glumce i scenariste muče plaće, uvjeti rada ali i korištenje umjetne inteligencije. A dva sindikata zadnji put su zajedno štrajkali prije više od 60 godina. Tada je prosvjede predvodio glumac, kasnije američki predsjednik Ronald Reagan. Štrajk u Hoolywodu upravo ulazi u stoti dan, a koliko će trajati i koliko ćemo čekati na omiljene serije i filmove? Sve je istražio Petar Panjkota.