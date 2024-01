zašto šute? Hrvatska je zemlja u kojoj nitko nije gay. Svi glumci, glazbenici, sportaši, sve javne osobe su straight. Zašto?

Hrvatska, zemlja u kojoj nitko nije gay. Imamo, brojkom i slovom, jednog gay saborskog zastupnika, doduše saznali smo to jer je bio žrtva obiteljskog nasilja od strane partnera. Imamo i jednog gej glumca, doduše saznali smo to prije 15 godina jer je netko zlonamjerno objavio njegove fotografije s drugim muškarcem. I evo sad svi nagađaju da je gej i ministar Habijan, jer je to u maniri kakva nikad nigdje na svijetu nije viđena, objavio predsjednik Republike. Nije neobično da u konzervativnoj Hrvatskoj nitko ne želi govoriti o svojoj seksualnosti, jer nitko ne želi da ga se samo po tome prosuđuje, da ne kažem sudi. Jedini koji javno priznaju da su gay: su aktivisti, predstavnici gej udruga, oni koji se bore da se istospolnim obiteljima dozvoli udomljavanje. I to je Hrvatska, zemlja u kojoj su svi glumci, svi glazbenici, svi sportaši, svi novinari, i sve javne osobe straight. Petar Panjkota ima priču