pressica Hvalite me usta moja: Premijer novinare pitao 'hoćemo opet o uspjesima Vlade', oni mu jednoglasno odbrusili 'nemojte'

I kada svi traže odgovorne u velikoj aferi s poslom u kojem je HEP prodajom viška plina u bescjenje izgubio milijune, dalo bi se pomisliti da premijeru nije do smijeha, no on na konferenciji za medije zbija šalu za šalom. A iako je afera otkrila nemar Vlade u cijeloj priči, premijer je svoj poduži monolog na kraju pressice završio s malo - hvalisanja. "Neće Hrvatska propasti", kaže, "vidjeli ste rezultate", pucao je od ponosa. "Ja mogu sada onako kao od šale...", ali novinari o tome nisu htjeli ni čuti. Nije ni uspio dovršiti rečenicu, a novinari su u glas rekli "nemojte, nemojte" i prasnuli u smijeh. Premijer ih je svejedno pitao "hoćemo još jedanput, BDP, investicije, turizam", a u pozadini odzvanja "ne, ne". Krako i jasno.