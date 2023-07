GRDOSIJA KLIZI HŽ gradi koridor pruge vrjedniji i od Pelješkog mosta! Čelični most puževim korakom guraju s jedne na drugu obalu Drave

Hrvatske željeznice grade koridor pruge koji je vrjedniji i od Pelješkog mosta. Mora se izgraditi i most preko Drave, a da bi spojili obale - most doslovno guraju. I to svaki dan - 30 metara. Ovaj nesvakidašnji prizor pratio je naš reporter Goran Latković.