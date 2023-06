desetljeće željeznice Ide povijesno ulaganje u željeznice. Za tri bi godine od Zagreba do Splita mogli stići i za 4,5 sata

Za 24 velika projekata iz EU fondova stiže gotovo 6 milijardi eura. Uglavnom su to dionice pruga dva najznačajnija međunarodna koridora od Rijeke do granice s Mađarskom i od granice sa Slovenijom do Srbije