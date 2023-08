JEFTINA KAVA U SKUPOM PARIZU Ima najfinije kroasane, Eiffelov toranj i kavu za jedan euro! Trebaju li hrvatski kafići krenuti pariškim stopama?

Nekada smo omiljeni napitak u kafiću plaćali pet, šest kuna, a sada se cijena penje do isto toliko eura. No i u najskupljem gradu u Europi kavu i dalje možete popiti za jedan euro! Da, u Parizu postoje kafići i restorani koji služe kavu za manje od nekadašnjih 8 kuna. Ne doduše u svakom kafiću, ali gradsko vijeće želi da ih bude što više pa na društvenim mrežama objavljuju popis svih onih koji tu opciju nude. Kako do jeftine kave u skupom Parizu ali i hoće li Hrvatska francuskim stopama istražio je Rikardo Stojkovski.