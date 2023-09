PLANIRA SE VRATITI Ispovijest Hrvatice Monike o blatnom kaosu na festivalu Bruning Man: 'Nije bilo struje ni vode, ali meni je bilo lijepo'

Više od 70.000 ljudi ostalo je zaglavljeno u pustinjskom blatu nakon obilnih kiša, putevi su bili blokirani, a jedna osoba je nastradala na festivalu Burning Man. Organizatori popularne manifestacije otvorili su pravac, pa su posjetioci požurili da se vrate kućama. Na festivalu je bila i Hrvatica Monika koja je za Danas.hr prepričala dramatično iskustvo kad su posjetitelji zapeli u blatu usred pustinje u Nevadi. "Nije sve baš onako kako piše u vijestima. Za mene je to jedno predivno iskustvo. Neke stvari nisu išle po planu, no to i je poanta ovog okupljanja. Temelj svega je deset pravila kojih se svi moraju pridržavati. To zapravo nije festival, nego zajednica", poručila je. Dodaje da ljudi koji dolaze na festival trebaju biti spremni da bi mogli preživjeti tih devet dana u nesvakidašnjim uvjetima. "Tamo nema ni vode ni struje. Meni ničega nije nedostajalo, međusobno smo si pomagali. Ovo mi je bio prvi put te nisam baš sve isplanirala kako treba. Zato se i vraćam sa tri dana zakašnjenja", rekla je naša čitateljica.