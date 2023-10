STRUČNJAK ZA SIGURNOST 'Izrael će odgovoriti brutalno i neće se obazirati na međunarodno pravo. S ove točke više nema povratka'

'Izrael će odgovoriti s brutalnošću bez ikakvog skrupula. Neće se obazirati na međunarodno pravo, ni saveznike ni savjete. Izrael to inače radi. Izrael je napadnut, pogođen je nacionalni ponos, takva brutalnost može doći do spržene zemlje. Izvjesno je kako će to završiti. Ići će na apsolutnu destrukciju Hammasa, poručio je u RTL-u Danas Mirko Bilandžić, stručnjak za sigurnost