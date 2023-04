SVE ZBOG MORGANA FREEMANA Je li Afroamerikanac uvredljiv izraz? Istražili smo je li bolje reći crnac, Afroamerikanac ili tamnoputi

Ne pristajem da me zovu Afroamerikancem: to je uvreda, rekao je u intervjuu za The Times, Morgan Freeman. Što to uopće znači, zapitao se slavni glumac i pokrenuo raspravu. Jer, 'afroamerikanac' se dosad smatralo politički korektnim izrazom. I u Hrvatskoj nas muči isti problem, kako se ispravno izraziti, mnogi se služe nespretnim terminom "tamnoputi" premda su tamnoputi - bijelci tamnije puti, a kad kažete crnac, neki se opet bune