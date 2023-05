GOŠĆA RTL-A DANAS Je li izostanak Milanovića s krunidbe znak nepoštovanja? Rakić: 'Predsjednik je ipak netko drugi, vrijede druga pravila'

'On je jako radišan, to svi tvrde, neće se zaustaviti samo krunidbom', kaže Rakić, stručnjakinja za vanjsku politiku. O dolasku brojnih svjetskih državnika kaže: 'To je poštovanje, kad vas se pozove na takav jedan vjerski obred onda se odazovete ako ste u mogućnosti i dolazite. Rusija i Bjelorusija nisu pozvane radi diplomatskih odnosa