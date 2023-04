USKORO IM IZLAZI FILM Jedan električni bicikl, jedan čovjek i dva psa: 'U 45 dana smo prešli 2100 kilometara'

Posljednja uspješna avantura fotografa i putopisca Hrvoja Jurića je doći električnim biciklom s dva psa do najsjevernije točke Europe. Sa psima Enom i Maxom po temperaturama debelo ispod nule i vjetru kakav puše podno Velebita, došao je do krajnjeg sjevera Europe. Nije mu to prva, a sigurno ni zadnja ekspedicija. Darinka Trgo je razgovarala sa Slavoncem koji putuje oko svijeta o divljim životinjama s kojima se susretao, gdje se skoro smrznuo te o svim uspjesima i budućim izazovima.