JOSIPA KOD MOJMIRE Josipa Lisac o Letu 3, ekstravaganciji i išijasu: 'Daleko sam od izlječenja. Duhovno sam jača nego tjelesno'

'Ja jesam tako svoja, usudim se biti svoja, usudim se možda nešto što netko ne bi usudio ili mu se ne bi svidjelo. To me se ne tiče. Meni se sviđa i ja ću to napraviti', poručila je Josipa Lisac