nije sve u izgledu Kako odbrati sočnu lubenicu? Stručnjak za lubenice otkrio: 'Kucnite i tražite zvoni zvuk, ali i još nešto'

Osim kreme i blata jedan od glavnih simbola ljeta su lubenice, i to i na moru i na kontinentu. Loša je vijest da su sve više iz uvoza, procjenjuje se da će ovogodišnji urod u našoj zemlji biti 3000 tona manji nego lani pa i cijene nisu kao lani. No teško im je odoljeti, a ono najvažnije je kako odabrati onu pravu: slatku, sočnu i crvenu. Naša ekipa ispitala je na što sve trebate paziti kod odabira ako se ne želite razočarati kada ju presjećete. Od lupkanja do izgleda. Da, da, puno je trikova