Ma kome je više romantičan Pariz. Kakav Rim. Koja Venecija. Cavtat je broj 1 europska destinacija za medeni mjesec. Odlučili su tako čitatelji na popularnoj internet stranici European Best Destination. Prekrasan, sunčan, romantičan, priuštite si medeni mjesec s pet zvjezdica, tako pišu o gradiću nadomak Dubrovnika. Možda nemaju Fontanu di Trevi ni kanale s gondolama - ali što to Cavtat ima - e to će vam ispričati Marija Pajić Bačić