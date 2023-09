STRUČNJAK ZA MALOPRODAJU Koliko ćemo uštedjeti nakon pojeftinjenja proizvoda? 'Mjesečno i do 10 eura, za one koji nemaju to je jako puno'

'Trgovci bi, ja pretpostavljam, i sami to napravili jer obično se cijene spuštaju nakon sezone. Ova sezona se vidjelo da malo potrošnja šteka, a posebice ove godine uz pad cijena bitnih sirovina, kao što je kukuruz, sasvim sigurno da bi oni sami napravili nešto slično', poručio je Munjiza