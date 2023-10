PRIJETI OŠTRA KAZNA Krenulo privođenje zbog incidenta na utakmici! Jedanaestorka će na ispitivanje zbog pjevanja ustaške budnice

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju porazila je Turska pred punom osječkom Opus arenom, a uz poraz, gorak okus ostavio je i novi incident na tribinama. Na kraju prvog poluvremena skupina od 15-ak ljudi zapjevala je stihove ustaške koračnice. Podsjetimo, Hrvatska je već kažnjena s 10 tisuća eura i oduzimanjem tisuću mjesta navijačima zbog ustaške zastave na utakmici s Latvijom, a ovoga bi puta sankcije mogle biti strože. Incident se dogodio i nakon poništenja jedanaesterca Hrvatskoj kada se prema sucu pogrdno skandiralo! U posljednjoj utakmici protiv Armenije, maksimirske tribine mogle bi biti prazne. "Ja to ne razumijem, zaista mi nije jasno da dođe skupina od 20 ljudi i onda poništi sve što napravi 15000 ljudi. To mi zaista nije jasno. Čemu to?Zašto? ko to organizira, ko to rješava, ko to dogovara? Jer to, doći s takvom idejom i napraviti takav problem, kome to treba? I zaista ne znam ko tu treba reagirati i nije moje da se u to miješam", oštar je bio hrvatski izbornik Zlatko Dalić.