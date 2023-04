MOOOLIM?? Lizalice, čokolade, gigantski kipovi, kape... sve u obliku khhhm! Japanci se mole ispred čeličnog penisa na festivalu

A sad - jedan razlog zašto ne posjetiti Japan. Ovog se vikenda tamo održao festival Kanamara Matsuri iliti fesitval čeličnog penisa. Tisuće turista stigle su u Kawasaki, da slave khmmm - muško spolovilo. Molim? Lizalice i čokolade, gigantski kipovi, kape, odjeća, sve u obliku, khhhhm. Ne bi čovjek rekao da će tako nešto vidjeti u pristojnom i suzdržanom Japanu - ali evo, može i to već 54 godine. Imaju i staru legendu o ljubomornom demonu oštrih zuba koji je nešto odgrizao - ali to je previše, čak i za Direkt. Inače, ispred svetišta ovdje se nalazi čelični falus gdje se ljudi mole za plodnost i sreću u braku. A mediji pišu, seksualni radnici mole protiv spolnih bolesti. To je Penis fest u Japanu