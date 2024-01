IDE BIJELI ŠTRAJK Malenica: 'Sucima smo ponudili ono što su tražili, žao mi je što su nas odbili. Ali, spremni smo i dalje razgovarati'

'Kada se uzmu ta materijalna prava koju oni dosad nisu imali, što uključuje božićnicu, uskrsnicu, regres, dar za djecu, to je negdje oko otprilike 115 eura neto povećanje mjesečno za suca i s onim velikim povećanjem prošle godine. To nije mali iznos, ali bez obzira na to, mi smo spremni razgovarati na jednom cjelovitom rješenju i daljnjem unapređenju sustava plaća za suce i državne odvjetnike', poručio je Malenica