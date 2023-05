neka je on živ i zdrav! Mali Jure rodio se u 7 sati i 7 minuta u kolima Hitne: 'Kad je krenulo znali smo. Porodit će se u kombiju'

U vozilu hitne pomoći u kojem se inače spašavaju životi na svijet je stigao novi život. Porođaj se dogodio na putu od Đakova do Osijeka, a nakon jurnjave rodio se mali Jure. Ivan Kanisek medicinski tehničar u timu hitne medicinske pomoći kazao nam je da je to nešto što ću pamtiti do kraja života