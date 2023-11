VRHUNAC VODNOG VALA Međimurci na oprezu zbog rasta vodostaja Drave: Na nekim mjestima se izlila, u Pušćinama postavljene box barijere

Nakon obilnih kiša i nevremena, znatno su porasli vodostaji Mure, Drave i Save. U Međimurju je danas vrhunac vodenog vala. Najviši je vodostaj rijeke Drave, no iako je najgore prošlo, nema opuštanja. Sljedeća se dva dana očekuju nove kiše i u Sloveniji i Austriji. Drava se na nekoliko mjesta izlila iz korita, no nema potrebe za intervencijama. Međimurci su najoprezniji u mjestu Pušćine gdje su unaprijed postavljene box barijere kako se Međimurcima ne bi ponovila katastrofa iz kolovoza. "Međimurje kao kraj između dviju rijeka Drave i Mure naravno podrazumijeva da se prate prognoze i situacija koja je u Austriji i Sloveniji. To onda ide i kroz naše područje. On je u ovom trenutku na nekih 1700 kubnih metara, ali Drava je na tom prostoru regulirana rijeka s obzirom na dvije hidrocentrale pa su se one zbog opasnosti ispraznile gotovo za jedan metar", kazao je međimurski župan Matija Posavec za RTL.