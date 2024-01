'AKO TI JE TO JEDINA ODLIKA' Milanović: 'Habijan je gej. Nije u ormaru, ali ljudima se ne rugaš radi toga'

'Novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej to nije dovoljno, to ne znači ništa, ali ako želiš da se to zna, i da imaš pride, da imaš kolonu ponosa, okej', rekao je predsjednik