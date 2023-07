OSVRNUO SE I NA ŠTRAJK U PRAVOSUĐU Milanović o plinskoj aferi: 'Nekad se kralo puno više i muškije. Bilo je puno većih šteta, ali to nije kompliment'

Dotaknuo se i premijera: 'Prije pet ili šest dana je Plenković spomenuo zloporabu tajnih službi koje su za vrijeme mog mandata proganjale Slavka Linića. To je kao da ti netko kaže 'tata ti je lopov, mama ti je ono'. To je jedna opasna laž, nitko ga nije progonio nego je kasnije provela istraga koju je vodio Vlaho Orepić, ne moj ministar, i zaključi ništa. Ali, to je našem premijeru dovoljno da izrekne opasne laži'