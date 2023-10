PRVI STIŽE U HRVATSKU Milanović o Rafaleima: 'Ovo je skupo plaćeno i koštat će nas, ali bolje imati nego nemati. Stvar je prestiža'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara za vrijeme obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Stjepana I. nakon čega je stao pred medije. Komentirao je današnju primopredaju prvog višenamjenskog borbenog aviona Rafale Hrvatskoj. Poručio je kako se nije čudo s ministrom obrane Mariom Banožićem koji je zajedno s načelnikom Glavnog stožera otišao u Francusku preuzeti prvi avion. Ipak, kaže da je današnja primopredaja simbolički značajna. "To je velika kupovina i ogroman novac, ja sam to podržavao i podržavam i dalje. Ali naši ljudi moraju biti svjesni da je to jako skup borbeni sustav i da je sve što se danas kupuje i proizvodi užasno skupo, a ne predstavlja ono što se u ranijim ratovima zvalo Wunderwaffen, dakle oružje čuda", poručio je.