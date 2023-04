HOĆE LI BITI ŠEF NATO-A Milanović se dotaknuo bivše predsjednice pa uzvratio Plenkoviću: 'Ponavlja kao da ima Touretteov sindrom'

Osvrnuo se i na komentar premijera da on vrši pritisak na pravosuđe. 'Ono što ja radim i što sam objasnio glupima i korumpiranima zašto to radim. Radim jer to jedino mogu, to je moja dužnost. Za to imam imunitet. Da svakom mogu u neoprani brk reći što ga ide. Mogu početi koristiti pomilovanja. Nepismeni suci dijele lekcije predsjedniku, kao ne mogu komentirati, ali mogu pomilovati. Ali to ne radim'