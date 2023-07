NIKOLINA BRNJAC Ministrica komentirala prijevare i cijene na Jadranu: 'Kuglica sladoleda od 3,5 eura šalje ružnu sliku'

Dodala je da će one s visokim cijenama samo tržište kazniti jer ljudi koji dolaze gledaju vrijednost za novac. 'Sigurna sam da to neće biti održivo ovu godinu, a kamoli i dalje. Pogotovo s ovom slikom što to šaljemo dalje da smo dva do tri puta skuplji, a vjerujem da je ovo iznimka', dodala je