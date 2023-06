IZBORNIK ZA DANAS 'Modrić treba ovoj reprezentaciji. Volio bih i nadam se da će nastaviti. U njemu ima još snage i motiva. Ali...'

'Ovoj generaciji fali zlato. Žao mi je zbog svih njih, pogotovo ovih starijih igrača da nismo taj jedan trofej osvojili. To je jako velika stvar i ostaje pečat karijere. Zlato je zlato i svijet pamti pobjednike. To je ono najvažnije. Mi smo ovu ljestvicu digli jako visoko. Možda nismo objektivni i realni u svemu tome. Osvojili smo tri medalje u 5 godina. To je postigla samo Francuska. To nema ni Brazil, ni Italija ni Njemačka - puno veće nogometne velesile od nas. mi smo to ostvarili u 5 godina, 3 trofeja što je nešto nestvarno. I da je bila cijela povijest to je puno, a ne u 5 godina. Tako da moramo biti realni', poručio je Zlatko Dalić